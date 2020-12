Black Friday : l'excellent PC gamer Lenovo Legion à prix cassé chez Cdiscount

Le PC portable gamer Lenovo Legion voit son prix descendre en flèche en ce week-end de Black Friday. Auparavant vendu à 1299 euros, l'ordinateur ne coûte à présent plus que 799,99 euros ! Une monumentale baisse de prix de près de 500 euros qui donne envie de s'équiper illico presto.

L'appareil possède d'excellentes caractéristiques internes pour un haut niveau de gaming. Il embarque un processeur ultra performant, le Intel Core I5-9300H qui vous permettra de carburer même sur les jeux les plus exigeants. Sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti est, elle aussi, un vrai atout. Les bonnes nouvelles continuent puisque le PC possède 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage SSD de 512 Go.

Sa batterie est des plus endurantes : le Legion peut en effet tenir pendant 10 heures avant d'exiger d'être rebranché.