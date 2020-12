Idée cadeau pas cher : le bracelet Huawei Band 4 bradé pour le Black Friday

Le bracelet connecté est un petit cadeau « joker », utile et ludique, avec lequel vous êtes assuré de faire plaisir. Apprécié des jeunes comme des moins jeunes, il permet d'avoir facilement un œil sur son état physique. Il est particulièrement plébiscité par les sportifs - ou futurs sportifs qui ont besoin d'un peu de soutien.

En effet, rien de tel qu'un outil qui vous épaule et fait le point sur vos capacités pour reprendre une activité sportive en étant plus motivé que jamais. Avec cet accessoire moderne, vous pourrez mesurer vos progrès et savoir exactement où vous en êtes.

Le Huawei Band 4 est un appareil ultra précis. Sa technologie TruSeen 3.5 assure un suivi de la fréquence cardiaque et vous informe dès que celle-ci dépasse la norme haute. Il possède un service d'entrainement composé de neuf modes (course, marche, vélo, etc.) qui répondront aux attentes des sportifs de bon niveau. Le bracelet détient la norme de résistance à l'eau 5ATM, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser sans problème par temps de pluie et qu'il ne craint pas la transpiration (en revanche, il n'est pas adapté à la baignade).