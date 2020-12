Black Friday : les écouteurs Apple AirPods 2 et AirPods Pro en promo chez Fnac !

Les écouteurs true wireless sont la nouvelle tendance de l'audio en mobilité. Moins encombrants qu'un casque, plus faciles à utiliser que des écouteurs Bluetooth reliés par un fil, ce sont les accessoires indispensables pour profiter de sa musique dans tous vos déplacements.

Les AirPods sont les écouteurs true wireless les plus populaires aujourd'hui. Apple a réussi un tour de force en proposant un produit incroyablement simple à utiliser. Ouvrez la boite, mettez les écouteurs dans vos oreilles et c'est réglé. Le son produit par ces petits accessoires est tout à fait satisfaisant et avec une autonomie de plusieurs heures.