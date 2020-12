Idée cadeau Noël : le pack Galaxy Watch 3 + JBL Flip 5 en promo chez Boulanger

Après avoir évoqué l'offre suggérée par Boulanger, faisons un focus sur les deux produits du pack.

La Samsung Galaxy Watch 3 est dotée d'un bracelet de 45 mm. Elle est équipée d'une mémoire vive de 1 Go de RAM et d'un espace de stockage de 8 Go. La montre connectée notifie en temps réel les appels, les SMS, les emails ou encore les rappels et peut contenir jusqu'à 1000 titres musicaux. Rechargeable sur son socle sans fil, elle garantit une autonomie de 56 heures d'autonomie.

Quant à la JBL Flip 5, l'enceinte sans fil dispose de la technologie Bluetooth, d'une autonomie de 12 heures, d'une puissance de 20 watts et d'une réponse en fréquence de 65 à 20 000 Hz. Grâce à l'indice d'étanchéité IPX7, elle peut immergée dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur.