Black Friday Week : la tablette tactile Huawei MatePad 10,4" à prix choc

Avec son écran de 10,4“ Full HD avec traitement IPS qui offre une résolution de 2000 x 1200 pixels, la Huawei MatePad est une belle tablette offrant un confort d’utilisation appréciable. Elle est animée par un processeur Kirin 810 à 8 cœurs dont 2 fonctionnent à 2,27 GHz et les 6 autres à 1,88 GHz.

Sa mémoire vive est de 4 Go et elle fonctionne sous Android 10. Du côté stockage, vous disposez d’un espace de 64 Go, idéal pour stocker vos photos et vidéos que vous allez réaliser grâce à son capteur arrière de 8 Mpixel avec une ƒ2,0 ou avec la caméra avant de 8 Mpixel également avec une focale de 2,2.

De plus, elle est pratique à l’usage grâce à son poids léger de seulement 460 grammes pour une épaisseur de 0,73 cm ce qui en fait une tablette ultrafine.