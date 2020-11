Idée cadeau Noël : une liseuse Amazon Kindle en promo au pied du sapin

Voilà un cadeau qui fera des heureux à Noël. Une belle surprise à découvrir sous le sapin, la liseuse Kindle permet de lire de très nombreux livres de toutes catégories sans avoir à les porter. Emmenez dans votre liseuse plusieurs milliers de livres partout avec vous où que vous alliez.

Que vous soyez dans un hall de gare, dans une salle d’attente ou assis au coin du feu chez vous ou en vacances, sortez votre liseuse et plongez-vous dans un livre. Vous êtes en vacances et vous arrivez à la dernière page de votre ouvrage ? Pas de panique, votre Kindle peut en contenir jusqu’à 8000. Il vous suffit d’aller dans la liste des romans que vous avez préalablement téléchargée pour débuter un autre livre suivant vos envies et votre inspiration du jour.