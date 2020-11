Bon plan Noël : l'aspirateur iRobot Roomba en promo chez Amazon

Si votre budget est plus conséquent, vous pouvez vous tourner vers le iRobot Roomba 960 à 369€. Celui-ci embarque un système de nettoyage beaucoup plus puissant et une navigation de pointe capable de cartographier votre maison pour gagner en efficacité. Il pourra alors éviter les obstacles. Il délogera la saleté, les poils d'animaux, les débris et bien plus encore. S'il doit être rechargé pendant un programme, il reprendra là où il s'était arrêté. La compatibilité avec les commandes vocales est toujours d'actualité.