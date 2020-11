A peine dévoilé, le POCO M3 est déjà à prix cassé pour le Black Friday

Décrocher le meilleur prix pour ce mobile se fera en plusieurs temps. Tout d'abord, AliExpress applique une première réduction de -20€ automatiquement. Ensuite, utilisez le code suivant pour activer une remise supplémentaire de -14€ : BFRAPIDE14 (uniquement valable le 27 novembre 2020). Pour finir, emparez-vous des trois coupons utilisables sur ce produit. Cliquez sur le bouton "collecter" et ils seront directement soustraits au montant de votre commande. La livraison à domicile en France sous 5 jours est gratuite. Un remboursement est assuré durant les 15 premiers jours et la garantie est valable pendant deux ans.

Présenté il y a seulement quelques jours, le POCO M3 est un mobile d'entrée de gamme équipé d'un écran 6,53 pouces avec une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement à 60 Hz. Il embarque un processeur Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 ou 128 Go selon la version que vous choisirez.

Cette configuration est suffisante pour naviguer avec un maximum de fluidité sur l'interface et pour apprécier quelques jeux vidéo dans de bonnes conditions.