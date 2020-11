Economisez près de la moitié du prix sur ce pack Echo Dot 4 + Philips Hue sur Amazon

Pour terminer, le kit de démarrage Philips Hue qui est fourni avec l'Echo Dot 4 est composé de 2 ampoules LED connectées White & Color Ambiance E27 et d'un pont de connexion. Avec ce point, il est possible de connecter jusqu'à 50 éclairages Philips Hue. De leur côté, les ampoules Hue White and Color permettent de jouer avec des millions de couleurs, selon l'occasion.