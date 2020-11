Le Realme 6 Pro 128 Go encore moins cher avec ce code promo chez AliExpress

Le smartphone Realme 6 Pro est un modèle très performant grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 720G. Il vous permet de naviguer sur le web et d'utiliser toutes ces applications avec une incroyable fluidité. Même les jeux 3D tournent comme un charme sur cet appareil avec une haute fréquence d'images.

L'écran 6,6 pouces bord à bord propose quand à lui une fréquence de 90 Hz. Vos applications, votre navigation sont bien plus fluides. L'interface Realme UI, basée sur Android, offre de nombreuses innovations exclusives et l'accès aux dizaines de milliers d'applications présentes sur le Google Play Store.

Pour la photo la marque Realme innove également avec un double capteur avant permettant de réaliser des selfies et des portraits de meilleure qualité, même en pleine nuit. A l'arrière pas moins de quatre capteurs se partagent l'affiche dont un capteur principal de 64 mégapixels, un téléobjectif et un ultra grand-angle 119° pour capturer les paysages les plus larges et l'ensemble de votre groupe d'amis en un seul cliché.