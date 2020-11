Bon plan de Noël chez Cdiscount : le Xiaomi Mi 10 Lite 5G à un prix imbattable 🔥

Passons tout de suite aux modalités en vigueur chez Cdiscount. Avant de commencer, sachez que ce produit est éligible à une offre de réduction de 50€ jusqu'au 30 novembre prochain. Consultez ce document pour connaître la marche à suivre. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite et le paiement en quatre fois (soit 76,76€ au moment de l'achat puis 76,74€ par échéance) est possible. La garantie est valable pendant deux ans.

Épluchons les spécificités techniques du Xiaomi Mi 10 Lite qui arbore un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une définition atteignant 2400 x 1080 pixels. Cette dalle est absolument magnifique. Le téléphone est équipé d'un processeur Snapdragon 765G qui le rend compatible 5G. Il dispose également de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go (non extensible).

Les performances sont donc au rendez-vous et cela se traduit par une fluidité optimale sur toutes les tâches. Les jeux et les applications ne lui résisteront pas !