Cadeau de Noël : la deuxième Google Nest Audio à moitié prix chez Fnac

Il faut également savoir que la Nest Audio peut être contrôlée via les commandes vocales en commençant vos phrases par "Hey Google". Cela permet de lancer toutes vos applications et morceaux favoris sans perdre de temps. L'enceinte est utilisable pour allumer un téléviseur, la lumière ou encore le chauffage avec des appareils compatibles. Le contrôle sur toutes vos installations sera instinctif et entièrement sécurisé. En effet, la protection de la vie privée de l'utilisateur est essentielle. Vous pourrez donc supprimer l'historique de commandes et désactiver le micro à n'importe quel moment.