L'excellent Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 Go profite d'une belle promotion chez Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro porte bien son nom. En effet le smartphone embarque des composants de premier choix pour vous permettre de profiter d'une puissance incomparable, que vous soyez en train de consulter le web mais aussi dans les applications les plus gourmandes comme les jeux vidéo 3D.

Le tout est inclus sous une dalle 6,53 pouces bord à bord, qui offre une excellente surface d'affichage, notamment grâce à la présence d'une caméra poinçonnée qui est élégamment intégrée à l'écran. Le smartphone présente également un dos d'une couleur orange, très originale dans ce milieu des smartphones et qui ne passe pas inaperçue.

A l'arrière on retrouve également le module photo qui intègre pas moins de quatre capteurs photo dont un grand angle 64 mégapixels, un ultra grand-angle pour les plans larges et les photos de groupe, un téléobjectif et un capteur de profondeur. Le tout propose un rendu très efficace, avec un joli niveau de détails en plein jour.