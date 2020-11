Vente Flash de Noël Darty : belle réduction sur la tablette Samsung Tab A7

La tablette tactile est aujourd'hui l'ordinateur familial par excellence. L'appareil que vous propose Samsung en est un parfait représentant en intégrant des composants d'une puissance stupéfiante à commencer par son processeur Qualcomm SnapDragon 662 et ses 3 Go de mémoire vive pour surfer sur le web, consulter vos réseaux sociaux mais aussi pour travailler et jouer sans bouger de votre canapé.

Le stockage par défaut est de 32 Go qui vous permettra d'installer de nombreuses applications et de conserver photos et vidéos. Il est possible d'ajouter une carte SD pour étendre le stockage et conserver le maximum de fichiers dans votre tablette.

Le tout est hébergé sous un très grand écran de 10,4 pouces de résolution 2000 x 1200 pixels. Pour le son quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos vous permettent de vous immerger dans votre film ou votre série avec un son spatialisé et très agréable.