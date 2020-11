Casque audio : les meilleures offres pour tous les budgets avant le Black Friday

Dans la lignée des casques facilement identifiables, le Marshall Major III Blanc ne passe pas non plus inaperçu. C’est le premier casque sans fil à connexion Bluetooth de notre sélection, mais pourtant son prix est à peine plus élevé que les casques filaires. Amazon propose une réduction de 55% sur son prix et l’affiche à seulement 67,63 €. Le prix de la liberté sans fil pour un casque audio de qualité.

Ce modèle est la troisième génération du Major de Marshall, célèbre marque reconnue dans le monde de la musique et inondant les salles de concert avec ses enceintes réputées et appréciées des musiciens. Ce casque reprend la signature sonore de la marque tout en apportant la modernité d’un casque Bluetooth bien conçu avec des coussinets d’oreilles profilés et un arceau ajustable. Définitivement une valeur sûre au moment de choisir.