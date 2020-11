Le coffret connecté de Noël Google Nest Mini est de retour à prix imbattable chez Fnac

Le Google Nest Mini est l'enceinte la plus compacte proposée par le moteur de recherche. L'appareil se présente sous la forme d'un galet surmonté d'un revêtement en tissu très élégant qui lui permet de se fondre dans votre intérieur et de se faire oublier rapidement. A peine on distingue les quatre LED sur le dessus qui s'allument lorsque l'appareil vous écoute et répond à vos questions.

Et pourtant Google Nest Mini deviendra rapidement un accessoire indispensable à votre quotidien. L'Assistant Google vous aide en permanence à trouver un itinéraire pour votre prochain rendez-vous, à répondre à une question que vous vous posez ou tout simplement à mettre en route un minuteur pour la cuisson des pâtes. Vous avez l'embarras du choix. Votre famille peut également en profiter puisque Google Nest Mini reconnait les voix et donnera des informations personnalisées à chaque membre du foyer.

L'enceinte connectée est évidemment utile pour diffuser de la musique et là encore Google a facilité les choses avec une intégration des principaux services de streaming. Vous n'avez qu'à lier votre compte Deezer ou Spotify dans l'application mobile Google Home pour ensuite accéder à toute votre bibliothèque d'une simple commande vocale.