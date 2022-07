Amazon Prime Day : le superbe casque Bose Headphones 700 chute à prix fou

Le Bose Headphones 700 surprend tout d'abord par son design épuré très novateur pour la marque américaine. Plutôt que de reprendre une formule qui marche, Bose a profité de ce nouveau modèle pour revoir sa copie est proposer un arceau plus élégant et moderne, sans pour autant sacrifier le confort de port avec des rembourrages nombreux sur les oreilles et le haut du crane.

Le son produit par le Bose Headphones 700 est également amélioré avec des mediums et des graves plus prononcés et des basses puissantes pour profiter de chaque détail de votre morceau mais aussi des voix des artistes. Le casque Bluetooth est également parfaitement à l'aise pour regarder des films ou des séries ou en appel avec ses différents micros intégrés.

Le Bose Headphones 700 propose également une réduction de bruit active améliorée qui vous permet de profiter de votre musique sans entendre les bruits de circulation ou les conversations de vos amis ou de vos collègues. Le produit parfait en open-space en somme.

Vous partez pour la journée ? Pas de panique, avec ses 20 heures d'autonomie, le Bose Headphones 700 vous apporte assez de batterie pour vous accompagner dans tous vos trajets !