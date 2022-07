Pour les Prime Days, retrouvez ces trois Kindle en promo

Le Kindle Paperwhite dispose d'un écran plus grand que celui du Kindle classique. Il mesure 6,8 pouces et est entouré de bords plus fins. La qualité de l'affichage est également améliorée, avec une résolution d'image qui passe à 300 pixels par pouce et un éclairage chaud réglable pour un confort de lecture accru.

Le Kindle Paperwhite peut sans problème être amené à la plage, à la piscine, ou même être utilisé dans son bain. Certifié IPX8, le lecteur est résistant aux éclaboussures et à l'immersion accidentelle dans l'eau. L'autonomie est annoncée jusqu'à 10 semaines et la tablette bénéficie de meilleures performances : les pages se tournent 20% plus rapidement.