Amazon propose déjà 5 promos folles juste avant les soldes !

Nous avons maintenant les joueurs dans le viseur avec cet ordinateur portable Lenovo Ideapad Gaming 3 vendu à 749 €. Au niveau de sa configuration, on peut signaler la présence d'un écran 15,6 pouces Full HD à 120Hz et compatible Dolby Vision. Un tel affichage vous permettra de profiter de vos jeux à fond et avec un maximum de clarté. Mais ça ne s'arrête pas là !

Ainsi, ce PC imaginé par Lenovo est composé d'un processeur Intel Core i5 couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050. En plus de cela, vous pourrez compter sur 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 11 est également de la partie. Bref, de nombreux jeux seront à votre portée grâce à cette machine relativement puissante.

N'oublions pas non plus la présence d'un clavier rétroéclairé et d'une batterie capable de tenir une dizaine d'heures avec une seule charge. La partie réservée aux connectiques comprend quant à elle deux ports USB 3.1, un USB-C 3.1, un HDMI et une prise casque/microphone. Difficile de faire plus complet.