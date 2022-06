Très bon prix pour ce kit de mémoire Corsair en ce moment chez Amazon !

Comme nous l'avons mentionné à juste titre précédemment, ce pack continent deux barrettes de RAM 16 Go, pour un total de 32 Go. Il s'agit d'une mémoire DDR4 qui s'adaptera à la plupart des PC fixes (compatible Intel et AMD). Sachez que ce modèle a été pensé pour l'overclocking de haute performance. Chaque module a été imaginé avec son propre dissipateur de chaleur en aluminium. Cette dernière est donc évacuée plus rapidement afin d'assurer un fonctionnement plus froid et surtout des performances inchangées après plusieurs heures d'utilisation.

Mais ce n'est pas tout car cette RAM signée Corsair opte pour un look réussi. Les barrettes seront discrètes dans votre ordinateur et vous n'aurez aucun mal à la positionner. Cela vous permettra de profiter directement des meilleures performances possibles. Enfin, Corsair est une marqué réputée pour la fiabilité de ses produits… Et cette mémoire Vengeance LPX ne fait pas exception !