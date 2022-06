Le casque gaming HyperX CloudX est à moins de 50€ grâce à ce coupon !

Nous approchons dangereusement de la période des soldes estivales. Et si la rédaction de Clubic sera mobilisée dès ce mercredi 22 juin pour vous faire vivre l'événement, sachez que des promotions sont déjà disponibles. C'est notamment le cas chez Amazon qui applique des ristournes importantes dès aujourd'hui. Et nous en avons justement une qui concerne le casque HyperX CloudX.

Avant de nous lancer, il faut savoir que cette remise de -10 € s'appliquera une fois la case "coupon" cochée. Elle apparaît sur la page du produit et activera la réduction au moment de payer. La livraison à domicile comme en point retrait restera offerte. Notez que le paiement en quatre fois n'est possible qu'à partir de 75 € d'achat. Alors n'hésitez pas à faire vos courses sur le site pour atteindre ce montant. Enfin, les abonnés Amazon Prime recevront leur colis plus rapidement.