Amazon casse le prix de la StreamCam de chez Logitech à 2 jours des soldes !

Ainsi, cette webcam conçue par Logitech dispose de plusieurs avantages non négligeables pour les créateurs de contenu. Déjà, elle est capable de filmer dans une résolution Full HD (1080p) et jusqu'à 60 FPS. L'image sera extrêmement détaillée et surtout ultra fluide. C'est idéal pour le streaming sur Twitch ou sur YouTube par exemple. L'objectif en verre contribue lui aussi à cette qualité d'image renversante. De plus, le champ de vision peut atteindre jusqu'à 78°.

Parmi les fonctionnalités additionnelles de cette Logitech StreamCam, on peut aussi souligner la mise au point automatique qui se fera grâce à la détection des visages par l'IA (via le logiciel gratuit Logitech Capture). Sachez aussi que la caméra pourra être placée sur un trépied et qu'il vous sera même possible de la tourner à 90° pour passer en mode portrait. La StreamCam se connectera à tous les PC Windows et aux Mac via un simple port USB-C. Elle est donc très simple à utiliser.