Amazon n'attend pas les soldes pour brader le prix de son enceinte Echo Dot 4 !

Seulement 29,99€ : c'est le prix que vous coûte aujourd'hui l'assistant connecté Echo Dot 4 par Amazon. Il s'agit de son meilleur prix, auquel vous pouvez le retrouver lors des périodes de soldes.

Vous pouvez donc vous faire plaisir et le commander avant le début des promos mercredi prochain pour en profiter plus vite. Design avec sa forme de boule et son revêtement en tissu maillé, il va vous permettre de nombreuses choses, des plus triviales aux plus utiles.