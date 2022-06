Profitez dès maintenant d'une réduction incroyable sur le Logitech G Pro !

Le Logitech G Pro a pour lui tout d'abord une sacrée qualité de fabrication. La marque a choisi l'aluminium comme matériau principal pour assurer à la fois une certaine robustesse face aux chocs mais également une belle légèreté au quotidien et un poids de seulement 320 grammes. L'arceau et les coussinets sont réalisées à partir de mousse à mémoire de forme pour un confort incomparable même après plusieurs heures et autant de longues sessions de jeu.

L'appareil bénéficie également de transducteurs PRO-G 50 mm qui vous permettent de vous immerger pleinement dans votre jeu mais également de percevoir les moindres détails en cours de partie. Un ennemi qui souhaite vous prendre à rebours ? Une créature qui grimpe au toit pour vous surprendre ? Vous serez toujours alerté de leurs moindres déplacements.

Le micro à tige Pro 6 mm offre lui une réponse en fréquence plus large pour vous faire comprendre parfaitement auprès de vos coéquipiers. Vous n'en avez pas besoin sur votre dernier jeu solo du moment ? Vous pouvez le détacher et le ranger quand vous le souhaitez.

La carte son USB fourni avec le casque vous permet enfin de profiter d'un rendu audio très clair avec un traitement du signal réalisé en continu. Logitech vous propose aussi des profils d'égalisation à travers l'application Logitech G Hub à installer sur votre PC.