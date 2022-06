La clé USB SanDisk Ultra est toujours à prix mini !

Nous avons sélectionné la clé USB imaginée par SanDisk dans sa version 128 Go. Elle pourra ainsi accueillir de nombreuses photos, vidéos et autres dossiers volumineux. Puisqu'elle profite d'une interface USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0), elle est capable d'atteindre des vitesses de lecture allant jusqu'à 100 Mo/s. Pour vous donner une petite idée, un film sera complètement copié en moins de 40 secondes. C'est relativement rapide et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là !