Enfin une réduction sur le prix du bracelet d'activité Fitbit Charge 4 !

Le Fitbit Charge 4 est un bracelet sobre, noir, qui se porte au poignet et n'est pas plus gros qu'une montre. Élégant, il affiche un bel écran tactile sur lequel toutes les informations nécessaires au suivi de votre activité sportive et de votre santé en général.

D'habitude proposé au-dessus de 100€, vous pouvez l'avoir pour seulement 99€. Une petite réduction qui fait plaisir, avec ce cap psychologique de franchi. Et qui reste une très bonne affaire tant le bracelet est polyvalent et qui pourrait parfaitement convenir pour la fête des pères.