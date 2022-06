Amazon fracasse le prix du OnePlus 10 Pro !

Passons maintenant aux spécificités techniques du OnePlus 10 Pro. D'entrée de jeu, vous remarquerez la présence d'un formidable écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition atteignant 3216 x 1440 pixels. Le tout avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette dalle est tout bonnement délicieuse. Elle mettra en valeur vos contenus préférés. Et que dire des performances impressionnantes assurées par un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 accompagné par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. C'est une véritable bête de course que nous avons là ! La compatibilité 5G est même de mise. Vous allez pouvoir lancer tous les jeux vidéo sortis récemment sans la moindre concession sur les graphismes ou la fluidité.