Le clavier gaming de chez Logitech est à moins de 130€ !

Le Clavier Logitech G915 TKL est un accessoire adapté à tous les besoins des gamers. Le constructeur a pensé son périphérique dans les moindres détails pour proposer un produit simple et robuste qui vous accompagnera dans toutes vos campagnes.

Ce modèle est donc sans-fil et se connecte à votre PC via un petit dongle fourni qui se branche sur l'ordinateur et la technologie Logitech Lightspeed qui assure une réponse immédiate à chaque commande. Le corps du clavier est conçu en aluminium, un matériau très élégant qui a également la particularité d'être particulièrement robuste. Ce clavier est bien là pour vous accompagner durant plusieurs années. Les swtichs mécaniques offrent quant à eux une vitesse plus prononcée ainsi qu'une précision de premier plan pour réagir au quart de tour en fonction de votre style de jeu.

Le périphérique ne possède pas de pavé numérique et ne prend pas de place sur votre bureau grâce à un format très compact. Des touches de contrôle multimédia sont placées en haut du clavier pour naviguer dans vos morceaux ou videos d'un simple appui.

Le Clavier Logitech G915 TKL possède également un rétro-éclairage RVB entièrement personnalisable avec 16 millions de couleurs disponibles. Grâce à l'application Logitech G Hub, vous pouvez choisir parmi des animations personnalisées ou créer votre propre expérience lumineuse au plus près de vos envies.