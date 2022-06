Voilà un prix très intéressant pour cet Asus Vivobook

Imaginé par Asus, ce modèle est équipé d'un bel écran 17,3 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Son cadre très fin saura se montrer appréciable pour pouvoir pleinement s'immerger dans l'image. À cela vient s'ajouter un processeur Intel Core i5 1135G7 à 2,4 Ghz capable d'encaisser de nombreuses tâches sans broncher. Il est associé à une carte graphique Intel UHD Graphics mais aussi à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout sous le système d'exploitation Windows 11 Home. Globalement, votre future machine tiendra la route sur des tâches bureautiques et sur une poignée de jeux. Ce n'est clairement pas le PC le plus puissant du marché mais il devrait vous satisfaire.