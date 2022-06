La clé USB SanDisk Dual Drive 128 Go est en super promo chez Amazon

La Clé USB SanDisk Ultra 128 Go est très originale et s'adapte à vos usages et à vos différents appareils mobiles ou de bureau. Vous ne pourrez pas manquer ce petit bouton situé au dessus de l'accessoire qui coulisse de droite à gauche. Selon sa position, vous faites sortir du boitier soit un port USB-A tout à fait traditionnel, soit un port USB-C qui s'adapte aux derniers PC portables ou aux smartphones. Ce modèle unique vous permet de transporter vos données partout avec vous et de les lire sur n'importe quel support. Un vrai gain de tranquillité dans vos différents déplacements.

La vitesse de lecture est au maximum de 130 Mo/s pour vous permettre de stocker très rapidement vos fichiers mais également de lire vos vidéos ou de voir vos photos sans aucune latence ni attente. Sa capacité de 16 Go vous permet d'emmener avec vous jusqu'à 900 photos ou encore 1 000 chansons en .mp3 et de les conserver dans votre poche.

Si vous souhaitez lire sur le pouce une vidéo stockée sur la Clé USB SanDisk Ultra 128 Go, le constructeur vous propose également une application baptisée SanDisk Memory Zone. Cette dernière, disponible uniquement sur le Google Play Store pour les appareils Android, est un lecteur complet et parfaitement optimisé pour votre clé. Branchez-la sur votre smartphone, ouvrez le logiciel et profitez de vos contenus au creux de la main.