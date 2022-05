Voici le top 7 des promos exclusives Amazon

Si vous prévoyez de travailler pendant les vacances, alors le Lenovo IdeaPad 3 à 439 € vous fournira le nécessaire pour réaliser vos différentes tâches. Un grand écran 15,6 pouces Full HD répond présent en compagnie d'un processeur Intel Core i3 1115G4 2C couplé à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 256 Go via SSD. Ce modèle est capable d'effectuer de nombreuses actions simultanément. Notez simplement que ce n'est sans doute pas le meilleur ordinateur portable pour jouer. Mais il tiendra son rang pour de la bureautique et lors de la navigation sur internet.

On y trouve aussi deux haut-parleurs 1,5 W compatibles avec la technologie Dolby Audio afin de fournir un son de qualité. Deux microphones sont également équipés. Une webcam HD (720p) vous permettra de discuter en visio avec vos proches et autres collègues.