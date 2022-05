Cette carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT voit son prix chuter !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à la très solide carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT, ici issue des écuries de XFX. Propulsée par l'architecture AMD RDNA 2, elle se veut un choix de marque pour profiter à fond des jeux récents les plus gourmands en QHD (1440p).

Et pour cause, elle affiche de très belles performances avec 40 unités de calcul et 12 Go de mémoire GDDR6. Des performances autrement transcendées par des fonctionnalités telles que XFX Dual BIOS Ready, AMD Smart Access Memory ou encore l'AMD Infinity Cache jusqu'à 98 Mo. Si elle ne dispose pas du fameux RTX de NVIDIA, la RX 6700 XT peut pleinement profiter de DirectX Raytracing et assurer le spectacle en toute fluidité.

Ce modèle fabriqué par XFX n'est pas en reste côté fiabilité et refroidissement. Il propose en effet trois ventilateurs soutenus par la technologie propriétaire XFX Zero DB Auto Load Sensing Fans, qui est là pour en optimiser l'utilisation selon la charge de travail de la carte graphique. XFX a aussi pris soin d'ajouter autant de pâte thermique que possible afin d'améliorer grandement la durée de vie de son modèle.

Tout ceci est engoncé dans un écrin noir particulièrement élégant, bien que massif en raison des trois ventilateurs présents. Comptez en effet des dimensions de 30,4 x 12,3 x 4,2 cm. À noter qu'il est nécessaire de disposer sur sa carte mère d'une interface PCI-Express x16 et que ce modèle affiche quatre DisplayPort.

Histoire de compléter un déjà bien beau tableau, l'achat de ce produit s'accompagne d'une réduction de 33% sur l'abonnement au Game Pass PC.