Cette caméra de surveillance WiFi a rarement été aussi peu chère

La Tapo C200 est une caméra de surveillance qui a besoin de deux choses pour fonctionner : du WiFi et une prise secteur. Elle filme en 1080p avec une couverture à 360° grâce à son moteur qui permet de faire pivoter la tête à 320° à horizontale et 114° à la verticale.

Elle filme de jour comme de nuit, et dans l'obscurité elle peut reconnaître un visage jusqu'à 9 mètres de distance. Vous pouvez paramétrer l'application compagnon pour recevoir des notifications lorsqu'un mouvement ou un bruit est détecté.

Quand c'est le cas, des mini séquences sont enregistrées pour que vous puissiez les voir en replay, en plus du flux en direct accessible depuis votre smartphone ou un appareil de type Echo Show. Et parmi les fonctions, le micro bidirectionnel qui permet non seulement d'entendre mais aussi de parler via la caméra.