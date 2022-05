La tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE 128Go à un prix jamais vu sur Amazon !

Dans les faits, le prix affiché sur Amazon pour la Samsung Galaxy Tab S7 FE est de 527€. 427€ correspond au prix que vous aurez payé une fois que vous aurez reçu l'ODR à remplir sur le site de Samsung juste ici. C'est une offre prolongée qui devait normalement s'arrêter le 15 mai mais qui se poursuit jusqu'au 30 mai.

Pour cette version WiFi de la tablette avec qui plus est 128 Go de mémoire interne, c'est un bon plan on ne peut plus irrésistible. Surtout pour un modèle de type "Fan Edition" (FE).