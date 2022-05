Le prix de la pompe électrique Xiaomi Electric Air Compressor 1S se dégonfle

L'appareil se présente, de loin, comme un gros cadenas. Le tube sur le dessus se détache d'un côté, ce qui allume l'appareil et permet de le visser sur n'importe quel embout. Pneu de vélo, de voiture, de moto, de poussette… Et avec les embouts fournis vous pouvez même gonfler un ballon.

Ensuite, vous choisissez votre mode de gonflage parmi les cinq disponibles :

Manuel

Vélo

Voiture

Moto

Ballon

Pour chacun d'entre eux vous aurez une fourchette de pression haute et basse que l'appareil ne dépassera pas. Ainsi, si vous ne connaissez pas la pression à laquelle il faut gonfler votre pneu, vous aurez au moins une moyenne. Sinon il faut utiliser les flèches sous l'écran afin de choisir la pression voulue, en bar ou en psi. Et d'appuyer sur le bouton central.

Le gonflage se lance et vous n'avez qu'à attendre que l'appareil termine son office. Il s'arrête tout seul et vous n'avez plus qu'à le dévisser et le ranger. Notez qu'il est doté d'une petite lampe afin de pouvoir être utilisé même la nuit.

Il se recharge en USB-C et avec une seule charge vous pouvez gonfler entièrement deux pneus de voiture. Ou 10 pneus de vélo.