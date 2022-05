Ce bracelet connecté Huawei est à son meilleur prix chez Amazon

Considéré comme l'un des concurrents au Mi Band de Xiaomi, le Huawei Band 6 est un bracelet connecté qui possède un écran tactile AMOLED de 1,7 pouce avec une résolution de 194 x 368 pixels, le Bluetooth 5.0, un capteur optique de rythme cardiaque/SpO2 et le système d'exploitation LiteOS. Compatible avec les systèmes d'exploitation mobile iOS et Android, l'objet connecté dispose d'une autonomie maximale de deux semaines grâce à sa batterie en Lithium-ion.

Outre le capteur de rythme cardiaque, on retrouve également l'accéléromètre et la boussole électronique, le capteur de lumière ambiante, l'analyse du sommeil, le podomètre et l'étanchéité 5 ATM.

D'un poids de 18 grammes, l'accessoire affiche des dimensions de 13.9 x 9.4 x 4.4 cm.

Pour terminer, le bracelet est livré avec une notice, un câble USB, un câble de charge et un support de chargement.