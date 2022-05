Prix fou sur l'aspirateur robot connecté de chez Xiaomi

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle liée à la vente flash Amazon, faisons un détour par les caractéristiques principales de l'aspirateur robot connecté Xiaomi.

Idéal pour une surface de nettoyage de plus de 150 mètres carrés, le Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro a la particularité d'aspirer et de laver en même temps.

Compatible avec l'écosystème digital Xiaomi, l'aspirateur robot répond aux commandes du smartphone depuis l'application mobile dédiée Mi Home, disponible sur les appareils iOS et Android. Avec l'application, il est possible de recevoir des notifications et de programmer le robot.

Côté autonomie, l'appareil embarque trois modes : un mode Silencieux pour une utilisation de plus de 3h30, un mode standard pour environ 2h30 et un mode Turbo pour moins de deux heures. L'aspirateur robot se recharge complètement en près de trois heures grâce à sa batterie de 5200 mAh.

Enfin, l'objet connecté comprend divers accessoires comme un bac à poussière, une brosse principale, un cache de brosse principale, un réservoir d'eau (avec lavette microfibre installée), une lavette microfibre (de rechange), un socle de chargement, un câble d'alimentation et un outil de nettoyage.