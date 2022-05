Stockez vos données à moindre coût grâce à cette offre Amazon

Faisons à présent le tour du propriétaire. La clé USB qui nous intéresse possède 128 Go de stockage, ce qui est parfait pour accueillir des milliers de photos mais aussi des vidéos ou même des films. Et grâce à son interface USB 3.1, ce périphérique obtient des performances impressionnantes. Tablez par exemple sur jusqu'à 130 Mo/s en lecture et seulement 30 secondes pour déplacer un film. Selon le fabricant, c'est jusqu'à 15 fois plus rapide qu'une clé USB 2.0.