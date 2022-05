Un écran gaming incurvé 27" Lenovo à -40%, ça vous dit ?

Il s'agit donc d'un écran incurvé d'une diagonale de 27" avec une courbure de 1500R. Il affiche du Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un ration 16:9. L'angle de vision, lui, est de 178°. Le rapport de contraste affiché est de 1000:1.

Avec son pied qui permet de l'incliner à -5° / 22° et 130 mm en hauteur, il pèse en tout 6,29 kg. Il nécessite une puissance de 90 - 264 VAC,47 - 63 Hz pour fonctionner correctement. Et est, comme nous l'avons mentionné plus haut, compatible FreeSync.

La latence annoncée est de 1 ms (MPRT), 4 ms (Extreme mode), 6 ms (Typical mode) ou 14 ms (Off mode). Il est livré avec un câble HDMI et possède d'ailleurs en termes de connectique un port HDMI 2.0 (logique) mais aussi un DisplayPort 1.2 et une prise jack pour brancher des écouteurs.