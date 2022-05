La Nintendo Switch OLED à son prix le plus bas chez Amazon !

La Switch OLED bénéficie de nombreuses optimisations. Le principal étant bien sûr l'écran OLED qui fait toute la différence quand vous jouez en mode nomade. Ajoutez à cela une mémoire de base de 64 Go (contre 32 Go pour les premières consoles). Et il est toujours possible d'ajouter une carte microSD pour étendre celle-ci.

Le dock est maintenant équipé d'une prise Ethernet afin de stabiliser votre connexion lorsque vous jouez en mode TV et, du coup, filaire. Autre amélioration : une batterie avec une meilleure autonomie (même si celle-ci fluctue toujours en fonction du jeu).

Enfin, en mode nomade le pied arrière permettant de poser la console sur une table a été améliorée. Il fait presque toute la largueur de la console et peut se régler sur plusieurs inclinaisons. Il est donc plus stable et pratique.