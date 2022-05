L'Amazon Echo Dot (4ème génération) est toujours à moins de 30 €

Avec son design élégant et sa forme sphérique, cette enceinte connectée diffusera un son puissant dans toute la pièce. Elle prend en charge l'audio HD sur les contenus compatibles pour vous permettre de profiter d'un maximum de détails sur vos musiques préférées. Durant un appel passé via la fonctionnalité mains-libres, vous bénéficierez d'une qualité sonore renversante avec des voix nettes et des basses équilibrées. Difficile de faire mieux avec un modèle aussi compact.