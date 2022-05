Un clavier gamer filaire Logitech à moins de 35€ ? C'est en ce moment !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un clavier gamer filaire de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle G213 Prodigy. Et autant dire qu'il a de nombreux arguments pour mériter cette appellation.

À commencer par de très solides performances grâce à des touches à dôme mécanique et par une connexion via câble USB assurant un temps de réponse qu'on peut appeler de prodigieuse. Le G213 Prodigy peut également compter sur de nombreuses touches dédiées aux macros ou à un usage multimédia dédiées pour un contrôle total sans avoir à mettre en pause sa partie.

Le G213 se montre ainsi hautement personnalisable grâce à l'excellent logiciel Logitech G Hub, offrant ainsi une extrême polyvalence adaptée à tous les besoins. En parlant de personnalisation, le G213 Prodigy se montre particulièrement bien équipé pour les plus esthètes grâce à cinq zones d'éclairage individuelles rétroéclairées par RVB supportant près de 16,8 millions de couleurs.

Outre d'excellentes performances et une personnalisation poussée, le G213 Prodigy se montre également être un compagnon de jeu fiable et résistant, notamment contre les éclaboussures ou les chocs, ainsi que grâce à des touches extrêmement endurantes.

Tout ceci est de plus proposé dans un élégant design tout de noir vêtu très compact avec ses dimensions de 218 x 452 x 33 mm pour seulement 1,1 kg. Malgré son caractère compact, il se paye le luxe de comporter un pavé numérique et un repose-poignet intégré et réglable selon les besoins.