Le casque gamer Logitech G PRO X descend à un prix jamais vu !

Le casque gamer Logitech G PRO X porte bien son nom : il a été conçu pour les consommateurs exigeants qui attendent de leur matériel qu'il soit aussi solide que performant. Cet excellent casque filaire par USB livre un son net, puissant dans les basses et toujours précis et dispose de la technologie de son Surround 7.1. Robuste mais aussi très confortable avec ses oreillettes en mousse à la fois fermes et moelleuses, il peut se porter des heures sans occasionner de gêne pour l'utilisateur. Le design est sobre mais élégant et c'est bien ce qu'on attend d'un casque gamer.

Un des points forts du Logitech G PRO X est d'être équipé d'un micro orientable très flexible dont l'embout est protégé par un voile de mousse, ce qui permet au micro de ne transmettre que les paroles du joueurs et d'éviter les bruits parasites. Ce casque signé Logitech jouit d'une bonne compatibilité puisqu'il s'utilise sur PC mais aussi sur les PS4, PS5, les Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Notez qu'il est vendu avec son support.