Le casque Xbox est à moins de 45€ chez Amazon !

Comme son nom l'indique, ce casque Xbox se connectera exclusivement en filaire à vos appareils. Il affiche une compatibilité parfaite avec tous les PC Windows et avec les consoles de Microsoft (Xbox One, Xbox Series X|S). En plus de diffuser un son très immersif, cet exemplaire supporte les technologies Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X pour un audio spatial de qualité. Un microphone rétractable sous forme de tige est de la partie pour vous permettre de discuter avec vos amis pendant une partie.