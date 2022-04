Ne ratez pas cette promo sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

La Galaxy Watch 4 Classic est une très belle montre connectée qui vous accompagnera sans difficulté et avec élégance dans toutes vos activités du quotidien. Le sport et l'exercice physique en général deviennent ludiques et stimulants grâce aux challenges proposés par la Watch 4. Equipée de nombreuses fonctionnalités, la montre vous permettra de contrôler votre tension artérielle et ECG, de mesurer votre composition physique (IMC, taux d'hydratation, densité osseuse, etc.), de vous situer grâce au GPS intégré et bien sûr de vous restituer le nombre de pas effectués et les calories dépensées. Cette montre design et high-tech signée Samsung vous propose même de surveiller la qualité de votre sommeil. En un tour de main vous aurez accès à de nombreuses applications puisque la Galaxy Watch 4 Classic bénéfice de la nouvelle co-création de Google et Samsung, le Wear OS.