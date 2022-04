Cette souris gaming sans fil Logitech est en promo !

Avec la Logitech G903 Lightspeed vous allez pouvoir concevoir un périphérique de jeu à votre image. Elle dispose en effet de 11 boutons en tout dont six sont programmables en passant par le logiciel officiel servant à la paramétrer. C'est également grâce à lui que vous allez pouvoir choisir l'animation du rétroéclairage RVB.

La sensibilité peut être réglée entre 200 et 25600 dpi avec un suivi 1:1 et un IPS de 400+. Elle se connecte à votre PC avec un récepteur USB afin de passer par les ondes radio et non le Bluetooth et ainsi supprimer toute latence possible.

Les boutons latéraux se détachent afin d'être changés de côté et s'adapter aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. En configurant là aussi le logiciel G Hub vous allez vraiment pouvoir en faire un périphérique personnalisé.