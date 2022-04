Top 4 des souris gamer sans fil à prix cassés chez Amazon

Embrayons avec une autre excellente référence dans son domaine : la souris Logitech G903 LIGHTSPEED à 76,99€ au lieu de 149€. Portée cette fois par le capteur optique HERO 25K, cette souris affichera également d'excellentes performances, transcendées par la technologie sans fil LIGHTSPEED.

Elle se montre aussi bien plus polyvalente que sa concurrente plus onéreuse avec 6 à 11 boutons personnalisables via le logiciel G HUB, et a le mérite de proposer un design ambidextre adapté à tous les joueurs et joueuses.

La Logitech G903 LIGHTSPEED affiche également une autonomie autrement plus importante : 140 heures avec l'éclairage RGB personnalisable, et 180 heures sans.

Si vous disposez d'autres produits Logitech, vous pourrez ainsi les synchroniser grâce au logiciel G HUB pour une expérience plus homogène.