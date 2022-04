Grosse baisse de prix sur la montre connectée Huawei Watch GT 2

Parmi les options de la Huawei Watch GT 2 il y a quinze sports différents pour lesquels vous pouvez tracker l'effort précisément et le suivi de votre forme via l'app de santé du smartphone. Mais son rôle ne s'arrête pas là. La montre connectée peut également vous aider à vous détendre en cas de stress via des exercices de respiration dispensés directement via son écran.

Plus encore : la montre analyse la qualité de votre sommeil et peut détecter des anomalies dans votre rythme cardiaque et ainsi prévenir des problèmes comme l'apnée du sommeil.

Et bien sûr vous allez pouvoir recevoir et lire vos notifications directement sur l'écran de la montre, sans passer par le smartphone. D'ailleurs celle-ci est équipée d'un micro et d'un haut parleur permettant également de téléphoner via son propre équipement.

Elle est dotée d'une batterie qui lui permet de tenir une semaine avant d'être rechargée. Ou 15h en entraînement continu, si vous êtes un habitué des trails ou autres Ironman.