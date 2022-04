Deux des meilleurs jeux de la PS4 vendus ensemble à un prix fracassé

Le premier jeu de ce pack PS4 est The Last of Us Part II. Suite tant attendue du premier opus sorti en fin de vie de la PS3, il a pas mal divisé à sa sortie mais n'en reste pas moins une aventure cinématographique comme on voudrait en vivre plus souvent.

Le joueur y incarne Ellie, une jeune femme qui a grandit dans un monde d'infectés. Et alors que la vie se reconstruit petit à petit après les événements du premier jeu, un drame va de nouveau s'abattre sur elle. Et elle n'aura plus qu'un seul but : la vengeance.

Incontournable, ce titre est à seulement 33,03€ sur Amazon avec en plus Red Dead Redemption II dans sa besace.