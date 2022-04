Énorme réduction sur le casque gamer SteelSeries Arctis 7P+

Vous jouez beaucoup, souvent en ligne ? Il se peut que vous ayez besoin d'un (nouveau) casque confortable, avec un bon micro et surtout compatible avec votre matériel. C'est le cas du SteelSeries Arctis 7P+ Wireless qui est compatible avec les PC (bien sûr), les PlayStation 4 et 5 et la Nintendo Switch.

Actuellement, il est disponible à -45% sur Amazon, soit 109,99€ au lieu de 199,99€. Avec la livraison gratuite en 24h si vous êtes membre Prime, en quelques jours (mais toujours gratuite) si vous ne l'êtes pas. Et sous peu vous aurez entre les mains et sur les oreilles l'un des meilleurs casques du marché.